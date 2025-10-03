Военный высказался о роли Великобритании в ударах по России

Военный эксперт Дандыкин: Великобритания помогает в нанесении ударов по России

Великобритания может помогать Украине в нанесении дальнобойных ударов по России, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Великобритания — одна из самых ярых сторонниц помощи Украине. И по линии спецслужб, и по поставке вооружений, и много по чему еще, — сказал Дандыкин. — Сейчас наверняка речь идет и о ракетах большей дальности. Хотелось бы напомнить, что именно премьер Великобритании в 2022 году настаивал на том, чтобы Украина не участвовала в переговорах и продолжала боевые действия. Очевидно, это продолжается и теперь».

По словам военного, в зоне украинского конфликта много жертв среди наемников, экспертов и советников из Великобритании, что также указывает на масштаб вовлеченности страны в противостояние. Он также подчеркнул, что именно Лондон сегодня идет в авангарде всего, что связано с агрессией против России.

«Англичане стараются во всю, особенно в Черном море. Думаю, с ракетами та же история. Даже если у них нет своих ракет большей дальности, они будут покупать их у США и передавать Украине. Именно они», — убежден собеседник «Ленты.ру».

Ранее издание Financial Times (FT) сообщило, что Великобритания уже помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России. При этом к данным действиям Великобританию и другие страны НАТО подталкивают Соединенные Штаты, отмечено в публикации.