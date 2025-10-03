Стало известно о помощи ВСУ со стороны Британии по ударам вглубь России

FT: Британия уже помогает ВСУ наносить удары вглубь России

Британия уже помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

При этом к данным действиям Великобританию и другие страны НАТО подталкивают Соединенные Штаты, отмечено в публикации.

«Вашингтон также подталкивает союзников по НАТО к расширению помощи Украине в области разведки», — указали авторы материала, сославшись на собственные источники. США при этом сами намерены предоставить ВСУ новые разведданные.

Ранее стало известно о планах Трампа передать Украине разведданные для ударов по нефтегазовым объектам в России. На это обратил внимание американский телеканал NBC.