Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:59, 3 октября 2025Мир

Стало известно о помощи ВСУ со стороны Британии по ударам вглубь России

FT: Британия уже помогает ВСУ наносить удары вглубь России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Британия уже помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

При этом к данным действиям Великобританию и другие страны НАТО подталкивают Соединенные Штаты, отмечено в публикации.

«Вашингтон также подталкивает союзников по НАТО к расширению помощи Украине в области разведки», — указали авторы материала, сославшись на собственные источники. США при этом сами намерены предоставить ВСУ новые разведданные.

Ранее стало известно о планах Трампа передать Украине разведданные для ударов по нефтегазовым объектам в России. На это обратил внимание американский телеканал NBC.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиус действия охватывает всю Европу». Названо мощное оружие, которым Россия может ответить на угрозы Запада

    Властям предложили сохранить порог уплаты НДС для одной категории бизнеса

    Воевавший за ВСУ против России брат Вэнса дал совет Трампу и США

    В российском колледже произошло обрушение

    Успенская сломала руку

    31-летняя женщина раскрыла правила отношений с 62-летним бойфрендом

    Политолог объяснил сравнение идей Макрона с пиратством

    Бывший глава Пентагона получил государственную награду Германии за помощь Украине

    Отправившего под воду Porsche Cayenne вместе с россиянкой задержали

    В российском регионе обнаружен готовивший теракт на военных объектах мужчина с детонатором

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости