16:25, 4 октября 2025Мир

Евросоюз внесет в санкционный список 120 якобы связанных с Россией танкеров

EUObserver: ЕС внесет в санкционный список 120 связанных с Россией танкеров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Власти Европейского союза (ЕС) планируют добавить в санкционный список 120 танкеров, якобы связанных с Россией. Об этом сообщает портал EUobserver.

«У ЕС есть законные основания остановить по меньшей мере еще 16 подозрительных нефтяных танкеров, если они в будущем зайдут в Балтийское море», — добавляет портал.

Отмечается, что после вступления документа в силу общее количество кораблей в санкционном списке достигнет 568.

Ранее Военно-морские силы Франции задержали судно Boracay под флагом Бенина. Французские власти подозревают танкер в принадлежности к так называемому «теневому флоту» России.

