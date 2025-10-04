Экономика
ФАС пообещала не допустить необоснованного роста платы за электричество

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не допустит необоснованного роста платы за электричество для граждан. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«Ведомство продолжит осуществлять контроль за соблюдением установленных предельных уровней тарифов региональными тарифными регуляторами. В случае необходимости служба примет меры по недопущению необоснованного роста платы для граждан», — сообщили в службе.

Ранее в России предложили передавать государству квартиры с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг и пустующие жилые помещения. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский

