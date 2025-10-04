ФАС пообещала не допустить необоснованного роста платы за электричество

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не допустит необоснованного роста платы за электричество для граждан. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАС.
«Ведомство продолжит осуществлять контроль за соблюдением установленных предельных уровней тарифов региональными тарифными регуляторами. В случае необходимости служба примет меры по недопущению необоснованного роста платы для граждан», — сообщили в службе.
Ранее в России предложили передавать государству квартиры с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг и пустующие жилые помещения. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский