Мужчин старше 30 лет предупредили о связанном с простатитом риске

Примерно каждый третий мужчина после 30 лет сталкивается с воспалением предстательной железы, что повышает риск бесплодия, предупредила андролог и основатель центра лечения мужского бесплодия «Андроэксперт» Елена Новикова. Об связанном с простатитом риске она поговорила с «Лентой.ру».

По словам Новиковой, признаки воспаления простаты есть у 30-45 процентов мужчин репродуктивного возраста. При этом многие даже не подозревают об этом, поскольку болезнь может протекать скрыто, без выраженных болей или проблем с мочеиспусканием.

Именно такая форма и представляет угрозу для репродуктивной функции мужчины, уточнила андролог. Она объяснила, что воспаление в простате может приводить к необратимым процессам: рубцеванию тканей, нарушению кровообращения, снижению выработки сперматозоидов и их подвижности.

«Врачи выделяют несколько форм простатита: острый бактериальный, хронический бактериальный, хронический абактериальный и асимптоматический. Не все они напрямую ведут к бесплодию, но хронические формы (особенно бактериальные) чаще всего ассоциируются с нарушением репродуктивной функции», — уточнила Новикова.

При этом врач подчеркнула, что своевременно начатое лечение поможет справиться с воспалением и избежать его неприятных последствий, в том числе снижения фертильности.

