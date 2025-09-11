Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:12, 11 сентября 2025Наука и техника

Определен ключевой фактор мужского бесплодия

Nat Commun: Нарушение работы сперматозоидов связано с отсутствием белка CFAP91
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Осакского университета выяснили, что для правильного формирования и движения сперматозоидов необходимы два специфических белка. Их отсутствие приводит к нарушению работы жгутика — структуры, обеспечивающей подвижность сперматозоидов, — и, как следствие, к мужскому бесплодию. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

Жгутик сперматозоида работает как «хвостовой мотор», создающий поступательные движения. От его слаженной работы напрямую зависит успешность оплодотворения. Одним из ключевых элементов жгутика являются радиальные спицы — сложные белковые структуры, контролирующие его колебания. Ученые доказали, что белок CFAP91 играет роль «каркаса» для сборки этих спиц, а соседний белок EFCAB5 регулирует движение сперматозоидов.

В экспериментах на мышах удаление гена CFAP91 приводило к деформации жгутика и полной утрате фертильности у самцов. При повторном введении белка сперматозоиды восстанавливали правильную форму и частично — двигательные функции. Дополнительный анализ показал, что CFAP91 взаимодействует с другими белками радиальных спиц, а EFCAB5 необходим для тонкой настройки их работы.

Авторы подчеркивают, что открытие поможет глубже понять причины мужского бесплодия и создать новые методы диагностики и лечения.

Ранее ученые доказали, что ультраобработанные продукты (УОП) наносят серьезный удар по мужскому здоровью, в том числе снижают качество спермы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина предложила Польше сбивать российские ракеты и дроны на ее территории. Пойдет ли НАТО на создание бесполетной зоны?

    Раскрыт портрет среднестатистического преступника в самом богатом российском городе

    В России высказались о встрече Лукашенко и представителя Трампа

    Главаря банды «010» сдал взятый под госзащиту свидетель из российского региона

    Стало известно об активизации ударов дронами-ракетами ВСУ по России

    Россиянка привезла из Дубая на родину золотой браслет и оказалась под угрозой тюрьмы

    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных

    Раскрыты подробности опознания тела угнавшего вертолет на Украину российского летчика

    В МИД России объяснили закрытие Польшей границы с Белоруссией

    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости