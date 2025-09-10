Стал известен неочевидный фактор снижения качества спермы

Cell Metabolism: Ультраобработанные продукты снижают качество спермы

Ультраобработанные продукты (УОП) наносят серьезный удар по мужскому здоровью сразу в трех направлениях: они ведут к набору веса, нарушают работу гормонов и снижают качество спермы. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета, опубликовавшие результаты исследования в журнале Cell Metabolism.

В эксперименте приняли участие 43 мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. Добровольцы придерживались двух разных рационов: один включал 77 процентов калорий из ультраобработанных продуктов, другой — преимущественно из натуральных (66 процентов). Оба рациона были одинаковыми по калорийности и составу питательных веществ, что позволило проверить именно влияние степени обработки пищи.

Результаты оказались тревожными: на диете с УОП мужчины в среднем набирали около килограмма лишнего жира, в их крови повышался уровень химических соединений, связанных с пластиками, которые вмешиваются в гормональный баланс. Кроме того, у участников снижались показатели тестостерона и гормонов, отвечающих за выработку спермы.

По словам авторов, работа подтверждает: опасность кроется не только в составе или переедании, а именно в промышленной переработке продуктов. Ученые призывают пересмотреть пищевые рекомендации и сократить долю ультраобработанных продуктов в рационе, чтобы защитить не только обмен веществ, но и репродуктивное здоровье мужчин.

Ранее, в апреле, ученые связали потребление ультраобработанных продуктов с ростом числа предотвратимых преждевременных смертей по всему миру.