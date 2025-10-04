Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:41, 4 октября 2025Экономика

На Камчатке зафиксировали более трех десятков афтершоков

МЧС: На Камчатке зафиксировали 32 афтершока магнитудой до 6,4
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Камчатке за прошедшие сутки зафиксировали 32 афтершока магнитудой от 3,7 до 6,4. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

Отмечается, что из нескольких десятков афтершоков жители края ощутили только три.

«Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», — предупредили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане рядом с Камчаткой зафиксировали мощный афтершок. Его магнитуда составила 6,1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

    В США оценили вероятность передачи ракет Tomahawk Украине

    Президент Польши направил войска на границы с Германией и Литвой

    ФАС пообещала не допустить необоснованного роста платы за электричество

    В ВСУ прокомментировали удар по полигону в Черниговской области

    В МВД Баварии захотели наделить полицию полномочиями сбивать БПЛА

    Посол Украины потребовала отменить выступление Нетребко в Цюрихе

    В Москве подорожает проезд по МСД в загруженные часы

    В США заявили о самоустранении Трампа от конфликта на Украине

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости