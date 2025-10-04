На Камчатке зафиксировали более трех десятков афтершоков

На Камчатке за прошедшие сутки зафиксировали 32 афтершока магнитудой от 3,7 до 6,4. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

Отмечается, что из нескольких десятков афтершоков жители края ощутили только три.

«Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», — предупредили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане рядом с Камчаткой зафиксировали мощный афтершок. Его магнитуда составила 6,1.