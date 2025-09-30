Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:10, 30 сентября 2025Экономика

В российском регионе зафиксировали мощный афтершок

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,1
Александра Качан (Редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Тихом океане рядом с Камчаткой зафиксировали мощный афтершок. Его магнитуда составила 6,1, об этом говорится в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Подземный толчок произошел на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина очага составила 48 километров. Согласно предварительной оценке, угроза цунами отсутствует.

Накануне на Камчатке зафиксировали другой афтершок магнитудой 5,3. Оба подземных толчка считаются афтершоками после мощного землетрясения в июле. Ранее сейсмолог Рубен Татевосян предупредил, что повторные толчки могут повторятся на полуострове в течение года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии начал «крестовый поход» на фон дер Ляйен

    Политолог высказался о вероятности завершения конфликта в Газе

    Армения и Украина договорились развивать сотрудничество

    Популярная российская блогерша едва не лишилась жизни из-за алкоголя

    Фон дер Ляйен назвали отстойной

    В России предложили отменить некоторые льготы по НДС

    Компаньон бывшего главы Совета судей России попал под стражу по делу о мошенничестве

    Бывший генсек НАТО рассказал о несговорчивости Зеленского

    В российском регионе зафиксировали мощный афтершок

    В США предупредили Россию о последствиях размещения ядерного оружия в Южной Америке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости