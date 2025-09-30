В российском регионе зафиксировали мощный афтершок

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,1

В Тихом океане рядом с Камчаткой зафиксировали мощный афтершок. Его магнитуда составила 6,1, об этом говорится в Telegram-канале ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Подземный толчок произошел на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина очага составила 48 километров. Согласно предварительной оценке, угроза цунами отсутствует.

Накануне на Камчатке зафиксировали другой афтершок магнитудой 5,3. Оба подземных толчка считаются афтершоками после мощного землетрясения в июле. Ранее сейсмолог Рубен Татевосян предупредил, что повторные толчки могут повторятся на полуострове в течение года.