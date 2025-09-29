Мощное землетрясение произошло в российском регионе

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

На Камчатке произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает управление МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксировали в понедельник, 29 сентября, в 20:46 по местному времени (11:46 мск). Их магнитуда достигала 5,3 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в акватории Авачинского залива в 86 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 31 километра.

Случившееся землетрясение считают афтершоком после мощнейшего землетрясения в июле. За сутки на Камчатке зафиксировали 13 подобных явлений магнитудой от 3,5 до 5,2.

Ранее, 19 сентября, в камчатских школах появились трещины на стенах после землетрясения. Отмечается, что после тряски в семь баллов на стенах и потолках в школах № 9, № 26 и № 34 Вилючинска и Петропавловска-Камчатского образовались глубокие разломы. Больше всего разрушений в последней.