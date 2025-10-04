Несовершеннолетнюю дочь российского политика заподозрили в убийстве матери и брата

Дочь якутского политика Михайлова подозревается в убийстве матери и брата

Вдову и сына известного якутского политика, бывшего зампреда якутского Госкомитета по занятости населения и бойца СВО Саввы Михайлова нашли убитыми в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительно, к преступлению может быть причастна 16-летняя дочь политика. В настоящее время следователи продолжают работать с ней. С места преступления изъяты молоток и нож.

