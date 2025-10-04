Силовые структуры
08:19, 4 октября 2025

Несовершеннолетнюю дочь российского политика заподозрили в убийстве матери и брата

Дочь якутского политика Михайлова подозревается в убийстве матери и брата
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вдову и сына известного якутского политика, бывшего зампреда якутского Госкомитета по занятости населения и бойца СВО Саввы Михайлова нашли убитыми в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительно, к преступлению может быть причастна 16-летняя дочь политика. В настоящее время следователи продолжают работать с ней. С места преступления изъяты молоток и нож.

Ранее стало известно, что миллиардера Ибрагима Сулейманова подозревают в причастности к расправе над лидером профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадием Борисовым. Также Сулейманову вменяют заказную расправу над бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгием Талем.

