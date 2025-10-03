Российского миллиардера арестовали по делу о расправе. Что известно о его жертве?

Суд в Москве арестовал миллиардера Сулейманова по делу об убийстве

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца (до 2 декабря) миллиардера Ибрагима Сулейманова, удовлетворив ходатайство органов предварительного расследования.

Мужчину обвиняют в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает. Защита намерена обжаловать арест.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сулейманова задержали в ночь на 2 октября. Сотрудники МВД и ФСБ приехали за ним в поселок Горки-2 на Рублевке, провели обыски и увезли в изолятор временного содержания на улице Петровка в Москве.

Как рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Сулейманов давно подозревался в организации расправ над своими противниками. В этом году правоохранителям удалось найти свидетеля, который дал показания на олигарха.

Что известно о жертвах по делу Сулейманова?

Ранее стало известно, что миллиардера подозревают в причастности к расправе над лидером профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадием Борисовым. В январе 1999 года на мужчину напали в подъезде дома на улице Гарибальди в Москве и нанесли 12 ножевых ранений.

Также Сулейманову вменяют заказную расправу над бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгием Талем, который занимался банкротством предприятий, в том числе работал со столичными аэропортами. 28 апреля 2004 года в мужчину несколько раз выстрелили у офиса на Старой Басманной улице. Потерпевший скончался в реанимации.

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Подозреваемый в совершении преступления умер по пути на допрос

1 октября задержали предполагаемого исполнителя преступления — Абакара Дарбишева. Спецназ задержал его в Одинцово Московской области. В столице по пути на допрос мужчина умер. Ему было 55 лет. Причиной называется сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что Дарбишев был известен как лидер организованной преступной группы. Он дал показания на Сулейманова.

Также в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы рассказали «Ленте.ру», что суд избрал меру пресечения фигуранту дела о расправе над Талем. Речь идет о родственнике умершего Дарбишева Муххамеде. Он проходит обвиняемым по статьям 30, 105 УК РФ. Мужчину арестовали на два месяца.

Сулейманов был судим за мошенничество и отмывание денег

Как стало известно, миллиардера проверяют на причастность к ряду противоправных действий. В их числе — подготовка преступления в отношении адвоката, за которым велась слежка.

Ранее Сулейманов был судим по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств». Его задержали в 2004 году.

Предпринимателя и его партнера Татевоса Суринова обвинили в хищении и легализации авиационного оборудования. Ущерб оценили более чем в 4,5 миллиона долларов. В 2007 году Басманный суд приговорил фигурантов к 10 годам лишения свободы. В 2015 году Сулейманов вышел на свободу условно-досрочно.