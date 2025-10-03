Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:42, 3 октября 2025Силовые структуры

Появились подробности задержания российского миллиардера

Миллиардера Сулейманова задержали МВД и ФСБ, следствие просит о его аресте
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В задержании миллиардера Ибрагима Сулейманова участвовали сотрудники МВД и ФСБ, сообщает ТАСС.

Расследованием уголовного дела по статье 105 («Убийство») УК РФ занимается Главное следственное управление Следственного комитета России. Его представители планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте миллиардера.

Сулейманову вменяют заказную расправу над бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгием Талем. Киллер выпустил в него пули 28 апреля 2004 года на Старой Басманной улице в Москве. Раненого экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

Исполнитель преступления был пойман и дал показания на Сулейманова, после чего силовики задержали его как заказчика.

Сулейманов был судим за мошенничество и отмывание средств. Его задержали в 2004 году по обвинению в хищении авиационного оборудования. Ущерб от преступления превысил 4,5 миллиона долларов. Сулейманова и его делового партнера Татевоса Суринова осудили на десять лет каждого. В 2015 году миллиардер вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Сулейманов приходится зятем бывшему совладельцу нефтяной компании «ЮКОС» Платону Лебедеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке спецназами США и Финляндии операции против России

    «Крылья Советов» объявили о переходе 75-летнего футболиста

    Военкор рассказал о продвижении «Востока» на запад

    Названы цели массированного удара по украинским объектам

    Пожаловавшийся на маленькую пенсию Лоза высказался о своих гонорарах

    Популярный альпинист полез на отвесную скалу после закрытия сезона, сорвался и не выжил

    В России заметно упали продажи одного вида машин

    Переставшего дышать российского бойца СВО реанимировали на борту самолета

    В российском городе обезвредили банду подростков-домушников

    Раскрыты последние планы пропавшей почти неделю назад российской семьи с ребенком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости