Появились подробности задержания российского миллиардера

Миллиардера Сулейманова задержали МВД и ФСБ, следствие просит о его аресте

В задержании миллиардера Ибрагима Сулейманова участвовали сотрудники МВД и ФСБ, сообщает ТАСС.

Расследованием уголовного дела по статье 105 («Убийство») УК РФ занимается Главное следственное управление Следственного комитета России. Его представители планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте миллиардера.

Сулейманову вменяют заказную расправу над бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгием Талем. Киллер выпустил в него пули 28 апреля 2004 года на Старой Басманной улице в Москве. Раненого экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

Исполнитель преступления был пойман и дал показания на Сулейманова, после чего силовики задержали его как заказчика.

Сулейманов был судим за мошенничество и отмывание средств. Его задержали в 2004 году по обвинению в хищении авиационного оборудования. Ущерб от преступления превысил 4,5 миллиона долларов. Сулейманова и его делового партнера Татевоса Суринова осудили на десять лет каждого. В 2015 году миллиардер вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Сулейманов приходится зятем бывшему совладельцу нефтяной компании «ЮКОС» Платону Лебедеву.