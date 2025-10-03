Силовые структуры
17:41, 3 октября 2025

Фигурант дела российского миллиардера умер по пути на допрос

Фигурант дела миллиардера Сулейманова Дарбишев умер от приступа после задержания
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Абакар Дарбишев, задержанный по уголовному делу об убийстве, в котором также подозревается миллиардер Ибрагим Сулейманов, скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчине было 55 лет. Спецназ захватил его в Одинцово, но по пути на допрос в Москве он умер, отмечает «Коммерсантъ».

Сулейманова доставили в Басманный суд Москвы для решения вопроса о его аресте. Миллиардеру вменяют заказную расправу над бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгием Талем. Киллер выпустил в него пули 28 апреля 2004 года на Старой Басманной улице в Москве.

