Фигурант дела российского миллиардера умер по пути на допрос

Фигурант дела миллиардера Сулейманова Дарбишев умер от приступа после задержания

Абакар Дарбишев, задержанный по уголовному делу об убийстве, в котором также подозревается миллиардер Ибрагим Сулейманов, скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчине было 55 лет. Спецназ захватил его в Одинцово, но по пути на допрос в Москве он умер, отмечает «Коммерсантъ».

Сулейманова доставили в Басманный суд Москвы для решения вопроса о его аресте. Миллиардеру вменяют заказную расправу над бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгием Талем. Киллер выпустил в него пули 28 апреля 2004 года на Старой Басманной улице в Москве.