15:45, 3 октября 2025Силовые структуры

Российскому миллиардеру Сулейманову дважды понадобился врач в МВД

Задержанному миллиардеру Сулейманову дважды вызывали скорую в МВД на Петровку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, который подозревается в расправе, дважды вызывали скорую в Управление МВД по Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Сулейманов жаловался на боль в спине и шее. Врачи сделали ему обезболивающие уколы. Допрос на Петровке, 38 продолжается.

Сулейманову вменяют заказную расправу над бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгием Талем. Киллер выпустил в него пули 28 апреля 2004 года на Старой Басманной улице в Москве. Раненого экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

Исполнитель преступления был пойман и дал показания на Сулейманова, после чего силовики задержали его как заказчика.

