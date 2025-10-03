Силовые структуры
Появились данные о всех жертвах российского миллиардера

«Ъ»: Сулейманова подозревают в убийстве лидера профсоюза и главы ФСФО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Миллиардера Ибрагима Сулейманова подозревают в причастности к расправе над лидером профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадием Борисовым и бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам (ФСФО) Георгием Талем. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В январе 1999 года на Борисова напали в подъезде дома на улице Гарибальди в Москве и нанесли 12 ножевых ранений. Таль получил несколько пуль из пистолета ТТ у офиса на Старой Басманной улице столицы в апреле 2004 года.

Сулейманова также проверяют на причастность еще к целому ряду противоправных действий — среди них подготовка преступления в отношении адвоката, за которым велась слежка.

Миллиардер отрицает свою вину. Его сейчас доставили в Басманный суд Москвы, где решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

