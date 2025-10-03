Силовые структуры
18:51, 3 октября 2025

Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал миллиардера Ибрагима Сулейманова на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Басманный районный суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Миллиардера Ибрагима Сулейманова подозревают в причастности к расправе над лидером профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадием Борисовым и бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам (ФСФО) Георгием Талем.

Сулейманова также проверяют на причастность еще к целому ряду противоправных действий — среди них подготовка преступления в отношении адвоката, за которым велась слежка.

Ранее сообщалось, что родственнику умершего фигуранта дела миллиардера Сулейманова избрали меру пресечения.

