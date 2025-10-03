Силовые структуры
Силовые структуры

Родственнику умершего фигуранта дела миллиардера Сулейманова избрали меру пресечения

В Москве суд арестовал фигуранта дела о расстреле Таля Дарбишева
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал фигуранта дела о расправе над главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению Георгием Талем. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Речь идет о родственнике умершего 55-летнего Абакара Дарбишева Муххамеде. Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 УК РФ. Он будет под арестом два месяца.

В ночь на 2 октября в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова. Он давно подозревался в организации расправ над своими противниками. Но следователи в течение долгого времени не могли найти объективных доказательств. Позднее показание на него дал Абакар Дарбишев, ранее известный как лидер организованной преступной группы. Дарбишев старший также был фигурантом этого дела.

