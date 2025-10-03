Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:01, 3 октября 2025Силовые структуры

В деле задержанного миллиардера Сулейманова появился лидер крупной ОПГ

Подозреваемым по делу о расстреле Таля проходит лидер ОПГ Дарбишев
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Стал известен еще один подозреваемый по делу о расправе над главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению Георгием Талем. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Им стал 55-летний Абакар Дарбишев, ранее известный как лидер организованной преступной группы. По данным канала, Дарбишева задержали 1 октября в подмосковном Одинцово. Во время обысков он оказал сопротивление. Мужчину доставили в отдел, где он умер от остановки сердца.

Дарбишев ранее сотрудничал со следствием и давал показания на предпринимателя Ибрагима Сулейманова. Он также был одним из глав дагестанской ОПГ.

В ночь на 2 октября в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова. Он давно подозревался в организации расправ над своими противниками. Но следователи в течение долгого времени не могли найти объективных доказательств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    В России начались перебои с поставками купленного на бирже топлива

    В России готовился теракт против полицейских

    Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

    Раскрыта стоимость самой дорогой усадьбы в Москве

    Трамп захотел помощи бизнеса в вопросе завершения шатдауна

    Миллионы туристов отдохнули летом на главном российском курорте богачей

    Военный высказался о роли Великобритании в ударах по России

    Россиянка попала под следствие за укол своему новорожденному сыну

    Похищение со стрельбой юной россиянки попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости