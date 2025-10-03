В деле задержанного миллиардера Сулейманова появился лидер крупной ОПГ

Подозреваемым по делу о расстреле Таля проходит лидер ОПГ Дарбишев

Стал известен еще один подозреваемый по делу о расправе над главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению Георгием Талем. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Им стал 55-летний Абакар Дарбишев, ранее известный как лидер организованной преступной группы. По данным канала, Дарбишева задержали 1 октября в подмосковном Одинцово. Во время обысков он оказал сопротивление. Мужчину доставили в отдел, где он умер от остановки сердца.

Дарбишев ранее сотрудничал со следствием и давал показания на предпринимателя Ибрагима Сулейманова. Он также был одним из глав дагестанской ОПГ.

В ночь на 2 октября в Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова. Он давно подозревался в организации расправ над своими противниками. Но следователи в течение долгого времени не могли найти объективных доказательств.