16:29, 4 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили об ответе за удар ВСУ по столице региона

Депутат Чепа: В ответ на удар по Белгороду РФ будет разрушать объекты ВПК ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ответ на удар по Белгороду Россия будет планомерно разрушать объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы наносим удары не меньшей силы. Но мы наносим удары по объектам ВПК и объектам, связанным с ВПК. ВСУ [Вооруженные силы Украины] же наносят удары по гражданским объектам. Я думаю, что в ответ на удары по гражданским объектам мы не будем наносить удары по гражданским объектам, а будем планомерно разрушать объекты ВПК, увеличивая интенсивность этих ударов», — прокомментировал Чепа.

Ранее ВСУ совершили массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Как рассказал политик, столица российского региона подверглась атаке беспилотников. Из-за нанесенного удара повреждения получили несколько жилых домов и автомобилей.

