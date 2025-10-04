Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:24, 4 октября 2025Мир

Президент Польши направил войска на границы с Германией и Литвой

Президент Польши распорядился направить войска к границам Германии и Литвы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент Польши Кароль Навроцкий своим распоряжением направил войска к границам Германии и Литвы. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности республики.

«Главнокомандующий вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление от 3 октября 2025 года об использовании подразделений и частей вооруженных сил Республики Польша для оказания помощи пограничной страже», — указано в заявлении.

Согласно этому распоряжению, подразделения и части Вооруженных сил страны будут задействованы «для обеспечения неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка в пределах территории пограничных переходов и в приграничной зоне» на границе с ФРГ и Литвой с 5 октября 2025 года до 4 апреля 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС освободит пленных согласно плану Трампа. Президент США обратился с требованием к Израилю

    Президент Польши направил войска на границы с Германией и Литвой

    ФАС пообещала не допустить необоснованного роста платы за электричество

    В ВСУ прокомментировали удар по полигону в Черниговской области

    В МВД Баварии захотели наделить полицию полномочиями сбивать БПЛА

    Посол Украины потребовала отменить выступление Нетребко в Цюрихе

    В Москве подорожает проезд по МСД в загруженные часы

    В США заявили о самоустранении Трампа от конфликта на Украине

    В аэропорту российского города ввели временные ограничения

    В Норвегии нашли пропавших на границе с Россией военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости