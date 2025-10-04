Президент Польши направил войска на границы с Германией и Литвой

Президент Польши Кароль Навроцкий своим распоряжением направил войска к границам Германии и Литвы. Об этом сообщает Бюро национальной безопасности республики.

«Главнокомандующий вооруженными силами Кароль Навроцкий подписал постановление от 3 октября 2025 года об использовании подразделений и частей вооруженных сил Республики Польша для оказания помощи пограничной страже», — указано в заявлении.

Согласно этому распоряжению, подразделения и части Вооруженных сил страны будут задействованы «для обеспечения неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка в пределах территории пограничных переходов и в приграничной зоне» на границе с ФРГ и Литвой с 5 октября 2025 года до 4 апреля 2026 года.