Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 4 октября 2025Мир

Президент Сербии оценил международную обстановку словами «все готовятся к войне»

Вучич: Все готовятся к войне, вопрос лишь в том, кто какую сторону выберет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич оценил международную обстановку словами «все готовятся к войне». Вопрос лишь в том, кто какую сторону выберет, сказал политик в эфире телеканала РТВ 1.

«Боюсь, что никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Сербия хотела бы избежать конфликтов и пытается противостоять попыткам втянуть ее в грядущие столкновения на той или иной стороне.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не станет вводить санкции против России, но официальный Белград находится на пути в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Грузии начались масштабные протесты. Митингующие штурмуют дворец президента, есть пострадавшие. Что известно к этому часу?

    Воевавший на стороне ВСУ британский наемник покончил с собой

    Патрушев высказался о политике НАТО против России

    На Западе рассказали о попытке Зеленского втянуть НАТО в неприятности

    Патрушев назвал Российскую армию самой сильной в мире

    Киев обвинил Китай в предоставлении России спутниковых данных для ударов по Украине

    Россиянка погибла в Болгарии из-за сильного наводнения

    Глава поставлявшей форму ВСУ фирмы избил велосипедиста

    Дубинский назвал ключевое преимущество России над Европой

    На Западе раскрыли позицию Евросоюза по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости