Президент Сербии оценил международную обстановку словами «все готовятся к войне»

Президент Сербии Александр Вучич оценил международную обстановку словами «все готовятся к войне». Вопрос лишь в том, кто какую сторону выберет, сказал политик в эфире телеканала РТВ 1.
«Боюсь, что никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что Сербия хотела бы избежать конфликтов и пытается противостоять попыткам втянуть ее в грядущие столкновения на той или иной стороне.
Ранее Вучич заявил, что Сербия не станет вводить санкции против России, но официальный Белград находится на пути в Евросоюз.