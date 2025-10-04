Президент Сербии оценил международную обстановку словами «все готовятся к войне»

Вучич: Все готовятся к войне, вопрос лишь в том, кто какую сторону выберет

Президент Сербии Александр Вучич оценил международную обстановку словами «все готовятся к войне». Вопрос лишь в том, кто какую сторону выберет, сказал политик в эфире телеканала РТВ 1.

«Боюсь, что никто больше никого не хочет ни слышать, ни слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Сербия хотела бы избежать конфликтов и пытается противостоять попыткам втянуть ее в грядущие столкновения на той или иной стороне.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не станет вводить санкции против России, но официальный Белград находится на пути в Евросоюз.

