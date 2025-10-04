Путешествия
Спасатели нашли третью сорвавшуюся с вулкана на Камчатке туристку

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Спасатели нашли третью сорвавшуюся при подъеме на Вилючинский вулкан на Камчатке туристку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, что девушка находилась выше по склону и не пострадала. Ее начали спускать на высоту 1500 метров, где находятся медики центра медицины катастроф.

При этом в пути могут возникнуть осложнения. «Спуск осложняется сильной наледью, а также крутизной склона», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС также сообщили, что один из сорвавшихся с вулкана на Камчатке туристов не выжил.

