00:50, 4 октября 2025Интернет и СМИ

В Дании пожаловались на провокации от российских военных кораблей

Reuters: ВМФ РФ нацеливали оружие на корабли Дании и создавали помехи навигации
Александра Синицына
Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Служба военной разведки Дании пожаловалась на якобы проквокации со стороны ВМФ России. Якобы российская сторона нацеливала оружие на военные корабли и вертолеты Дании, создавали угрозу тарана и мешали работе навигационных систем в проливах между Балтийским и Северным морями, об этом сообщает Reuters.

Отдельно отмечается, что корабли ВМФ РФ будто бы шли курсами, которые могли привести к столкновению с датскими кораблями.

«По нашей оценке, в настоящее время Россия ведёт гибридную войну против Дании и Запада. Россия хочет, чтобы мы поверили в неизбежность угрозы войны. Они хотят, чтобы мы жили с этим страхом», — приводит агентство слова начальника сдужбы военной разведни королевства Томаса Арнекиля.

Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал инциденты с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Дании. Он в шутку пообещал больше не отправлять дроны на территорию королевства.

