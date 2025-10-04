В Латвии задержали пытавшегося пробраться в Россию беженца

Латвийская погранслужба задержала беженца с документами Нидерландов. Мужчина пытался незаконно перейти границу с Россией, утверждает портал Delfi.

«2 октября в Залесской волости пограничники пресекли попытку обладателя проездного документа беженца, выданного Королевством Нидерландов, незаконно пересечь государственную границу Латвии в сторону России», — говорится в сообщении.

Пограничники зафиксировали на камерах наблюдения некое «подозрительное лицо, направлявшееся к российской границе». Позже мужчину обнаружили его в приграничной зоне.

Во время допроса выяснилось, что иностранец собирался пересечь государственную границу Латвии в направлении России, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что власти Нидерландов предложили бежавшим с Украины мужчинам, имеющим работу, искать жилье самостоятельно. Как отмечалось, власти страны практически исчерпали возможности по размещению мигрантов.

До этого стало известно, что сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев.