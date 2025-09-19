Мир
11:01, 19 сентября 2025

Власти Нидерландов предложили беженцам с Украины самостоятельно искать жилье

Власти Нидерландов предложили бежавшим с Украины мужчинам искать жилье самим
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Nguyen / NurPhoto / Getty Images

Власти Нидерландов предложили бежавшим с Украины мужчинам, имеющим работу, искать жилье самостоятельно. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на временно исполняющую обязанности министра по делам миграции Мону Кайзер.

По словам Кайзер, власти страны практически исчерпали возможности по размещению мигрантов. «Это более чем разумный подход — если у человека есть работа и собственный доход, он может сам найти и оплатить жилье, например через родственников или работодателя. Голландцы ведь тоже сами обеспечивают себе крышу над головой», — указала министр.

При этом Кайзер заметила, что семьи с детьми продолжат получать помощь в поиске и оплате жилья.

Ранее сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев. При этом уточняется, что мера затронет только украинцев, так как остальные иностранцы и до принятия закона получали социальные выплаты только в случае официального трудоустройства.

