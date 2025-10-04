Ценности
18:32, 4 октября 2025

В сети возмутились нарядом гостьи на свадьбе

Екатерина Ештокина

Фото: Bogdan Sonjachnyj / Shutterstock / Fotodom

Женщина поделилась снимком гостьи на свадьбе, внешний вид которой смутил пользователей сети. Соответствующий кадр и комментарии появились на Reddit.

На опубликованном фото была запечатлена женщина в белом платье с обнаженной спиной. «Я искренне не думала, что когда-либо увижу кого-то в белом на свадьбе, но, увы, я могу вычеркнуть это из своей карточки бинго», — гласила подпись к посту.

Помимо этого, блогерша уточнила, что гостья пришла на торжество с ребенком, хотя праздник был запланирован без детей.

«С ума сойти, как часто это происходит. Из всех цветов радуги эти люди действительно считают, что белый — это лучший выбор», «Невеста знала, что эта женщина уже выставила себя дурой, больше ничего не требовалось», «Носить белое и приходить на свадьбу с ребенком. И то, и другое раздражает», — высказались юзеры в комментариях под постом.

В июле размер наряда гостьи на свадьбе смутил пользователей сети. Девушка предстала перед камерой в облегающем зеленом платье без бретелей и остроносых серых туфлях.

.
    В сети возмутились нарядом гостьи на свадьбе

