Взрыв прогремел у президентского дворца в Сомали

У президентского дворца в Сомали прогремел взрыв

Взрыв прогремел в тюрьме рядом с президентским дворцом в столице Сомали Могадишо. Об этом, ссылаясь на местное издание, сообщает РИА Новости.

«Второй взрыв только что был слышен внутри [тюрьмы]», — пишет местное издание.

Отмечается, что учреждение было атаковано боевиками радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», а некоторым ее членам удалось сбежать из тюрьмы из-за атаки.

Ранее путешествующий по миру россиянин Денис Забелин заявил, что в топ небезопасных регионов для туризма входит Сомали. Путешественник рассказал, что территорию этого государства делят кланы, повстанцы и исламистские группировки, которые похищают иностранцев.