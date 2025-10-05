Россия
Путин вспомнил о своих учителях и выделил их важные качества

Путин сказал, что ему повезло с учителями
Сергей Истомин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что учителя должны быть вдохновлены и увлечены своим делом. Об этом российский лидер сказал журналисту Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что ему повезло с учителями.

Путин вспомнил своего учителя по литературе, который предлагал ученикам актуальные и современные книги. «Я помню, как он предлагал нам Сэлинджера (американский писатель Дж. Д. Сэлинджер, творчество которого пришлось на середину 20 века, — прим. «Ленты.ру») "Над пропастью во ржи", а потом как мы это все обсуждали», — рассказал президент.

Ранее Путин обратился к российским учителям, поздравив их с профессиональным праздником.

