Сенатор рассказал о последствиях несвоевременной уплаты налогов

Сенатор Епишин: Неуплата налогов может привести к удержанию заработной платы

Неуплата налоговых обязательств может привести к удержанию части заработной платы для погашения штрафных санкций, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. Об этом пишет ТАСС.

Россияне обязаны оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. Если человек просрочит платеж, начиная со 2 декабря, на сумму задолженности будет автоматически начисляться пеня. Ее размер составляет 1/300 от действующей ключевой ставки Центробанка РФ за каждый календарный день.

Как указал сенатор, при длительной неуплате налоговые органы могут обратиться в суд или потребовать от работодателя удержать часть заработной платы в счет погашения долга.

