Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:42, 5 октября 2025Экономика

Сенатор рассказал о последствиях несвоевременной уплаты налогов

Сенатор Епишин: Неуплата налогов может привести к удержанию заработной платы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Неуплата налоговых обязательств может привести к удержанию части заработной платы для погашения штрафных санкций, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин. Об этом пишет ТАСС.

Россияне обязаны оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. Если человек просрочит платеж, начиная со 2 декабря, на сумму задолженности будет автоматически начисляться пеня. Ее размер составляет 1/300 от действующей ключевой ставки Центробанка РФ за каждый календарный день.

Как указал сенатор, при длительной неуплате налоговые органы могут обратиться в суд или потребовать от работодателя удержать часть заработной платы в счет погашения долга.

Ранее россиянам напомнили о сроке оплаты имущественного налога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Напрашивается на неприятности». На Западе рассказали о попытке Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией

    На сумском направлении переодетый в сарафан украинский солдат попытался сбежать

    В Одессе рассказали о нищете жителей города

    Звезда «Папиных дочек» попал в реестр неплательщиков алиментов

    Телефон солдата ВСУ спас российского бойца от осколочного ранения

    Гусев рассказал об уничтожении 10 беспилотников в Воронежской области

    Стало известно о ракетной атаке по территории Украины

    В США усомнились в передаче Украине ракет Tomahawk

    У арестованного в Москве уроженца Узбекистана провели обыски

    Сенатор рассказал о последствиях несвоевременной уплаты налогов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости