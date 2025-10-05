Следователи заинтересовались смертельным восхождением на вулкан на Камчатке

На Камчатке следователи возбудили дело после смертельного восхождения на вулкан

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного восхождения на вулкан Вилючинская сопка, в результате которого не выжили мужчина и женщина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 109 УК РФ. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве заявили, что 4 октября группа туристов в составе трех человек вышла по запланированному незарегистрированному в МЧС туристическому маршруту на вулкан Вилючинская сопка. На высоте 1,8 тысячи метров жители Камчатского края — 60-летний мужчина и 27-летняя женщина — сорвались со склона вулкана, полученные ими травмы оказались летальны. Третья участница восхождения находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в походе участвовали семь альпинистов, которые застряли во время восхождения и не могли спуститься самостоятельно.