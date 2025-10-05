Силовые структуры
09:52, 5 октября 2025Силовые структуры

Следователи заинтересовались смертельным восхождением на вулкан на Камчатке

На Камчатке следователи возбудили дело после смертельного восхождения на вулкан
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал «ГУ МЧС России по Камчатскому краю»

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного восхождения на вулкан Вилючинская сопка, в результате которого не выжили мужчина и женщина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 109 УК РФ. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве заявили, что 4 октября группа туристов в составе трех человек вышла по запланированному незарегистрированному в МЧС туристическому маршруту на вулкан Вилючинская сопка. На высоте 1,8 тысячи метров жители Камчатского края — 60-летний мужчина и 27-летняя женщина — сорвались со склона вулкана, полученные ими травмы оказались летальны. Третья участница восхождения находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в походе участвовали семь альпинистов, которые застряли во время восхождения и не могли спуститься самостоятельно.

