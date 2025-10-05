Мир
Украине предрекли удар в спину от союзника

Guardian: Успех Бабиша на выборах приведет к отказу Чехии от поддержки Украины
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Успех на выборах в чешский парламент оппозиционной партии ANO под руководством Андрея Бабиша приведет к принятию решения об отказе Праги от поддержки Украины, что будет означать для последней удар в спину от одного из ключевых союзников. Об этом пишет британская газета Guardian.

«Ожидается, что он [Бабиш] направит страну на путь отказа от поддержки Украины, схожий с пророссийски настроенными Венгрией и Словакией», — говорится в статье.

В материале указывается, что во время предвыборной кампании ANO обещала поднять социальные расходы, заработные платы и пенсии, сократить налоги, предоставить налоговые льготы студентам и молодым семьям, а также снизить иностранную помощь, в частности, Украине.

Ранее сообщалось, что победа партии «Акция недовольных граждан» (ANO) миллиардера Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии может привести к серьезной напряженности в отношениях Праги с Европейским союзом и НАТО.

    Все новости