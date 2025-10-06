Актрису обвинили по трем статьям после скандального заявления о российских детях

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летней актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом на территории России и внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Актрисе вменяют статьи о возбуждении ненависти либо вражды, публичных призывах к терроризму через интернет и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах. Она объявлена в розыск, а также заочно арестована.

По версии следствия, Троянова, будучи за пределами страны, в интервью телеканалу сделала заявление, которое содержало враждебное отношение к русским и обосновывало совершение против них насильственных действий. В частности, она назвала заслуженными призывы лишать жизни русских детей и выражение, что «хороший русский не может быть живым».

Также актриса дважды за год привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента и не предоставила необходимые документы.

Уголовное дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.