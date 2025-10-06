Блогер Артемий Лебедев похвастался новой татуировкой на корейском на груди

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев похвастался новой татуировкой на груди. Соответствующий пост опубликован на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летний инфлюэнсер предстал на размещенном селфи с окрашенными в синий цвет волосами, в серой бейсболке и расстегнутой сверху черной рубашке. При этом он показал крупную надпись под шеей на корейском языке, которая в переводе означает «татуировка».

В сентябре мастера студии Delilahs Dagger в Лондоне назвали «красные флаги» в татуировках у мужчин.