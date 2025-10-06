Безруков призвал говорить о преданных России людях

Безруков: Надо говорить о людях, которые были преданы России в трудные времена

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что на сегодняшний день важно говорить о людях, которые были преданы России, несмотря на трудные времена. Его цитирует ТАСС.

«В наше время, мне кажется, очень важно говорить о тех людях, которые были преданы России, несмотря на самые сложные испытания, выпадавшие на долю нашей страны», — сказал актер, подчеркнув, что таким человеком был русский поэт Сергей Есенин.

Безруков отметил, что Есенин любил Родину по-настоящему, «не напоказ». «Есенин, при том, что ему многое не нравилось, конечно же, был из тех поэтов, которые ощущали боль народную. Чувствовал то, что происходило в России, как личную боль», — добавил артист, указав на то, что поэт никогда не предавал родную страну.

Ранее Сергей Безруков заявил, что на Западе стало модным уничижительное отношение ко всему русскому.