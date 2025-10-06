Культура
10:09, 6 октября 2025

Безруков заявил об оскорбляющей русского человека моде на Западе

Безруков: Уничижительное отношение ко всему русскому вошло в моду на Западе
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что на Западе стало модным уничижительное отношение ко всему русскому. Его цитирует ТАСС.

«Если вы любите Родину, вы, конечно же, не можете не реагировать на все, что происходит в мире. На то отношение, которое сейчас стало модным со стороны Запада к России, — уничтожать и поносить все русское», — высказался актер.

Безруков подчеркнул, что такая тенденция не может не оскорблять россиян. «Как можно так относиться к нам? Как можно относиться к нашей культуре? Как можно относиться к русскому языку?» — высказался артист.

Ранее Сергей Безруков высказал свое мнение об искусственном интеллекте (ИИ). По мнению актера, ИИ никогда не сможет заменить живого артиста. При этом он согласился, что на сегодняшний день в театре без технологий уже не обойтись.

