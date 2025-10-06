Безруков заявил об оскорбляющей русского человека моде на Западе

Безруков: Уничижительное отношение ко всему русскому вошло в моду на Западе

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что на Западе стало модным уничижительное отношение ко всему русскому. Его цитирует ТАСС.

«Если вы любите Родину, вы, конечно же, не можете не реагировать на все, что происходит в мире. На то отношение, которое сейчас стало модным со стороны Запада к России, — уничтожать и поносить все русское», — высказался актер.

Безруков подчеркнул, что такая тенденция не может не оскорблять россиян. «Как можно так относиться к нам? Как можно относиться к нашей культуре? Как можно относиться к русскому языку?» — высказался артист.

