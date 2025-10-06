Мир
08:53, 6 октября 2025Мир

Британец сжег свой паспорт в поддержку России

Участвующий в СВО британец Миннис сжег свой паспорт в знак поддержку России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

38-летний британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в СВО, сжег свой паспорт и отказался от гражданства Британии, выразив знак поддержки России. Об этом пишет газета Daily Mail.

Миннис опубликовал видеообращение, на котором поджигает документ на фоне российского флага. «Британия, пошла к черту! Слава России!», — сказал британец, сопроводив свое высказывание очередью из автомата.

Этот жест боец СВО сделал в знак протеста против закона, который позволяет лишать гражданства тех, кто «участвует в чем-либо, что, по их мнению (Британии — прим. «Ленты.ру»), вредит их стране».

Как подчеркнул Миннис, теперь его британский паспорт можно считать аннулированным. «Считайте, что он мне больше не нужен», — заявил военнослужащий. Отказ от гражданства Британии он объяснил тем, что у него имеется ясность человека, который «стремится жить в соответствии с добродетелью». До этого британец публиковал ролик, на котором показал свой новый российский паспорт.

Ранее сообщалось, что британец принял православие и отправился на СВО добровольцем. По его словам, он успел побывать в большинстве стран Европы и Азии, но его очаровала именно Россия.

