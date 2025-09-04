RT: Британец принял православие и отправился на СВО добровольцем

Житель Великобритании переехал в Россию, принял православие и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает RT.

Мужчина рассказал, что побывал в большинстве стран Европы и Азии, но привлекла его именно Россия. На родине жизнь показалась ему пустой и не имеющей смысла.

«В России, многие люди, если у меня была какая-то проблема, были готовы последнюю рубашку с себя снять. Не могу сказать, чтобы я с таким сталкивался в какой-либо другой стране», — рассказал британец.

Он добавил, что с православием его познакомил лучший друг, религия привлекла мужчину. Собеседник RT также выразил мнение, что если он не вернется с поля боя, его жертва будет не напрасной.

Ранее сообщалось, что гражданин Турции ушел добровольцем на специальную военную операцию в 2023 году и стал служить в разведке в составе 70-го полка 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр».