Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:02, 4 сентября 2025Россия

Британец принял православие и отправился на СВО

RT: Британец принял православие и отправился на СВО добровольцем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Житель Великобритании переехал в Россию, принял православие и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает RT.

Мужчина рассказал, что побывал в большинстве стран Европы и Азии, но привлекла его именно Россия. На родине жизнь показалась ему пустой и не имеющей смысла.

«В России, многие люди, если у меня была какая-то проблема, были готовы последнюю рубашку с себя снять. Не могу сказать, чтобы я с таким сталкивался в какой-либо другой стране», — рассказал британец.

Он добавил, что с православием его познакомил лучший друг, религия привлекла мужчину. Собеседник RT также выразил мнение, что если он не вернется с поля боя, его жертва будет не напрасной.

Ранее сообщалось, что гражданин Турции ушел добровольцем на специальную военную операцию в 2023 году и стал служить в разведке в составе 70-го полка 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дальнобойные ракеты для Зеленского и разногласия по отправке войск на Украину. Как прошла встреча «коалиции желающих» в Париже?

    Вратарь сборной России рассказал о своей зависимости

    Приглашение Зеленского в Москву назвали тестом на мир

    На Украине решили штрафовать не говорящих по-украински таксистов

    Британец принял православие и отправился на СВО

    В России заявили о воплощении в жизнь одного тезиса Путина

    Российский боец две недели полз до своих в зоне спецоперации

    Депутат Рады рассказала о домогательствах до женщин в рядах ВСУ

    Потерю американской военной помощи назвали очень тяжелым испытанием для стран Балтии

    Маск захотел восстановить зрение слепому человеку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости