Число жертв ракетного удара ВСУ по столице российского региона выросло

Гладков сообщил о росте числа жертв ракетного удара ВСУ по Белгороду
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

Число жертв ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду выросло до двух. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара по Белгороду», — написал он.

Пострадавший, по словам главы области, находился в крайне тяжелом состоянии. Врачам не удалось его спасти.

О ракетном ударе по Белгороду Гладков сообщал ранее 6 октября. Изначально сообщалось об одном погибшем. В городе из-за удара по объекту инфраструктуры наблюдаются проблемы с электричеством, писал тогда губернатор региона.

