Доктор Мясников призвал не слушать «придурков из телевизора»

Мясников призвал не слушать врачей на ТВ, отговаривающих от приема статинов

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» не слушать врачей, отговаривающих от приема статинов. Выпуск с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одна из участниц программы спросила Мясникова, нужно ли ей принимать статины, если ее уровень холестерина немного выше нормы. Врач заявил, что женщине следует пить медикаменты, так как у нее есть к этому показания.

«Что вы уперлись в этих придурков из телевизора, подобных мне, или из соцсетей, которые [говорят]: "Зачем вам принимать статины?" Есть определенные правила», — возмутился Мясников.

Он также счел, что врачей, которые призывают в интернете или по телевизору не пить статины, нужно лишать диплома и сажать в тюрьму на срок около пяти лет за дискредитацию медицины.

Ранее Мясников назвал россиянам опасную причину осенней усталости. По его словам, ее может вызывать укус зараженного клеща.