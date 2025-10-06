Два человека пострадали при ударе ВСУ по нефтезаводу на юге России

В Туапсинском округе при падении обломков БПЛА на НПЗ пострадали два человека

В Туапсинском муниципальном округе обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ. Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали», — говорится в сообщении штаба.

По его данным, обломки дронов также упали на территорию частного дома в селе Дедеркой. Там произошел пожар, его уже потушили. В результате оказались повреждены окна дома, никто не пострадал. На местах происшествий работают сотрудники оперативных и специальных служб.

По данным Минобороны, ВСУ за ночь выпустили по Краснодарскому краю 11 беспилотных летательных аппаратов. Еще 62 дрона силы противовоздушной обороны сбили над Черным морем, омывающим регион. Всего за ночь ВСУ выпустили по России свыше 250 летательных аппаратов.