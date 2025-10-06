Наука и техника
Европе спрогнозировали разрушение «стены дронов»

«Известия»: «Стена дронов» не спасет Европу от баллистических ракет
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

«Стена дронов» не спасет Европу от удара баллистических ракет, прогнозирует на страницах газеты «Известия» обозреватель Дмитрий Корнев.

По его оценке, европейская оборонительная система будет включать «средства обнаружения, центры обработки информации и средства поражения дронов». Наиболее уязвимым ее компонентом эксперт считает третий — средства поражения дронов.

Автор заметил, что стена дронов не устоит против удара современных вооруженных сил. «Например, баллистические ракеты», — считает эксперт.

По его словам, в этом случае удары могут наноситься по узловым командным центрам, что приведет к разрушению всей стены дронов. Основным интересантом возведения в Восточной Европе стены дронов Корнев назвал западный военно-промышленный комплекс.

Ранее издание National Security Journal сообщило, что, по оценке двоюродного брата вице-президента США Джея Ди Вэнса Нейта Вэнса, воевавшего около трех лет в составе 1-го механизированного батальона «Волки Да Винчи» Вооруженных сил Украины против России, США не понимают и не извлекают уроков из специальной военной операции, поскольку находятся в другой реальности.

В сентябре военный эксперт Алексей Леонков напомнил газете, что каждые четыре года западные СМИ предрекают «нападение РФ на Европу», что говорит о несостоятельности таких прогнозов.

