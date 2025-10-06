«Стена дронов» не спасет Европу от удара баллистических ракет, прогнозирует на страницах газеты «Известия» обозреватель Дмитрий Корнев.
По его оценке, европейская оборонительная система будет включать «средства обнаружения, центры обработки информации и средства поражения дронов». Наиболее уязвимым ее компонентом эксперт считает третий — средства поражения дронов.
Автор заметил, что стена дронов не устоит против удара современных вооруженных сил. «Например, баллистические ракеты», — считает эксперт.
По его словам, в этом случае удары могут наноситься по узловым командным центрам, что приведет к разрушению всей стены дронов. Основным интересантом возведения в Восточной Европе стены дронов Корнев назвал западный военно-промышленный комплекс.
Ранее издание National Security Journal сообщило, что, по оценке двоюродного брата вице-президента США Джея Ди Вэнса Нейта Вэнса, воевавшего около трех лет в составе 1-го механизированного батальона «Волки Да Винчи» Вооруженных сил Украины против России, США не понимают и не извлекают уроков из специальной военной операции, поскольку находятся в другой реальности.
В сентябре военный эксперт Алексей Леонков напомнил газете, что каждые четыре года западные СМИ предрекают «нападение РФ на Европу», что говорит о несостоятельности таких прогнозов.