6 октября 2025

Фон дер Ляйен попросила оставить ее у власти для спасения миропорядка от России

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала депутатов Европейского парламента (ЕП) оставить ее у власти для якобы спасения миропорядка от России. Об этом она заявила на пленарном заседании ЕП по вопросу о вотуме недоверия Еврокомиссии.

«Европе угрожают с Востока. Она сталкивается с вызовами внутри. Что касается Глобального Юга, то наши дальнейшие действия находятся под пристальным вниманием. Как мы увидели на недавней Генеральной Ассамблее ООН, существующий международный порядок находится под угрозой раскола, который может произойти быстрее, чем мы ожидали», — сказала она.

Глава ЕК подчеркнула, что Европа находится в «периоде максимальной неопределенности и взрывоопасной нестабильности». Фон дер Ляйен призвала депутатов показать миру «сигнал единства», имея в виду сохранение ее на должности председателя Еврокомиссии.

Она также обвинила депутатов ЕП, которые собираются проголосовать за вотум недоверия Еврокомиссии, в поддержке России.

Ожидается, что Европейский парламент проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен во время пленарной сессии 6-9 октября. Главу ЕК обвиняют в том числе в отсутствии прозрачности и отчетности.

