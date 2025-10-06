Фон дер Ляйен призвала выслушать речь Путина на «Валдае»

Фон дер Ляйен призвала ЕС очень внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала представителей Евросоюза (ЕС) очень внимательно выслушать речь президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Такое заявление она сделала во время дебатов насчет вотума недоверия, ее слова приводит РИА Новости.

«И посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, где Путин выступал со своей ежегодной речью в клубе "Валдай". Мы должны очень внимательно прислушаться к его словам. Он возложил вину за продолжение агрессивной войны на Украине на Европу», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Путин выступил на «Валдае» вечером 2 октября. Во время своей речи глава государства порассуждал о нынешних российско-украинских отношениях и роли Запада в конфликте между странами, а также указал на то, что Россия даст очень убедительный ответ на милитаризацию стран Европы.