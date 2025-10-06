Россия
10:57, 6 октября 2025Россия

Гигантская опухоль заняла все пространство грудной клетки россиянина

В Новосибирске мужчине удалили опухоль диаметром 45 сантиметров
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Новосибирске мужчине удалили опухоль диаметром 45 сантиметров. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Мужчина страдал от целого ряда симптомов, в том числе от болей в груди. Кроме того, его голос стал сиплым. После того как россиянин обратился к врачам, выяснилось, что в его теле выросла гигантская опухоль.

К моменту удаления новообразование занимало все пространство грудной клетки россиянина. Хирургам удалось его удалить, после чего опухоль поместили на весы — ее вес составил четыре килограмма.

Ранее еще одного пациента с гигантской опухолью прооперировали в Челябинске. Новообразование также мешало человеку дышать. После операции дыхательная деятельность мужчины начала приходить в норму.

    Все новости