Гигантская опухоль заняла все пространство грудной клетки россиянина

В Новосибирске мужчине удалили опухоль диаметром 45 сантиметров

В Новосибирске мужчине удалили опухоль диаметром 45 сантиметров. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Мужчина страдал от целого ряда симптомов, в том числе от болей в груди. Кроме того, его голос стал сиплым. После того как россиянин обратился к врачам, выяснилось, что в его теле выросла гигантская опухоль.

К моменту удаления новообразование занимало все пространство грудной клетки россиянина. Хирургам удалось его удалить, после чего опухоль поместили на весы — ее вес составил четыре килограмма.

Ранее еще одного пациента с гигантской опухолью прооперировали в Челябинске. Новообразование также мешало человеку дышать. После операции дыхательная деятельность мужчины начала приходить в норму.