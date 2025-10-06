Лидер группы «Руки Вверх!» прокомментировал госпитализацию матери

Сергей Жуков заявил, что причиной госпитализации матери стали вспышки на солнце

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков прокомментировал госпитализацию матери Лилии Наильевны. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Артист отметил, что женщина уже чувствует себя лучше. «Ничего серьезного не произошло, потому что все было вовремя. Успели быстро среагировать… На солнце была огромная вспышка, и все гипертоники — люди с большим давлением — очень бурно на это реагируют», — сказал он.

Жуков добавил, что «такое бывает», но подчеркнул, что это повод задуматься о здоровье близких.

Ранее мать артиста сообщила журналистам, что идет на поправку и уже чувствует себя хорошо.

Об экстренной госпитализации женщины стало известно в конце сентября. Отмечалось, что у нее было зафиксировано нарушение мозгового кровообращения.