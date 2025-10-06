Культура
10:59, 6 октября 2025

Лидер группы «Руки Вверх!» прокомментировал госпитализацию матери

Сергей Жуков заявил, что причиной госпитализации матери стали вспышки на солнце
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Velikzhanin / Business Online / Globallookpress.com

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков прокомментировал госпитализацию матери Лилии Наильевны. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Артист отметил, что женщина уже чувствует себя лучше. «Ничего серьезного не произошло, потому что все было вовремя. Успели быстро среагировать… На солнце была огромная вспышка, и все гипертоники — люди с большим давлением — очень бурно на это реагируют», — сказал он.

Жуков добавил, что «такое бывает», но подчеркнул, что это повод задуматься о здоровье близких.

Ранее мать артиста сообщила журналистам, что идет на поправку и уже чувствует себя хорошо.

Об экстренной госпитализации женщины стало известно в конце сентября. Отмечалось, что у нее было зафиксировано нарушение мозгового кровообращения.

