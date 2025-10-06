Экономика
17:31, 6 октября 2025Экономика

Лидер одной из стран Евросоюза предсказал развал объединения

Орбан: Венгрия не хочет вводить евро, так как Евросоюз разваливается
Кирилл Луцюк

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

Для Венгрии вопрос о введении евро не стоит в повестке дня. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Его процитировал портал EconomX.

Причину такого положения дел он объяснил бедственным положением Европейского союза, который, как полагает Орбан, разваливается. Если этот процесс продолжится, то для Венгрии членство в этом объединении окажется пройденным этапом. Если же Будапешт введет евро, то это только еще сильнее свяжет судьбу Венгрии с ЕС.

Кроме того, он обратил внимание, что с момента возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом в Венгрию уже пришли американские инвестиции на 150 миллиардов форинтов (почти полмиллиарда долларов).

В начале сентября был опубликован прогноз о том, что Венгрия рискует лишиться права вето в Европейском союзе. Таким может оказаться исход судебных разбирательств по поводу использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

