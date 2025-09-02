Экономика
Венгрии предсказали утрату права вето в Европейском союзе

Экономист Зайнуллин: Венгрия лишится права вето, если проиграет суд против ЕС
Кирилл Луцюк

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия рискует де-факто лишиться права вето в Европейском союзе. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. Его процитировало РИА Новости.

Так он прокомментировал информацию о том, что Будапешт решил обжаловать в суде решение властей Европейского союза об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Ответчиками по делу будут выступать Совет ЕС и Европейский фонд мира.

Как полагает Зайнуллин, если Венгрия проиграет суд, то возникнет опасный прецедент и страна де-факто лишится права вето. Что касается перспектив этого дела, то экономист нашел их весьма сомнительными. Он напомнил, что последнее время Брюссель открыто игнорирует национальные законодательства, общеевропейские нормы и даже мировое право.

Ранее сообщалось, что в своем иске Будапешт настаивает на том, что решение об использовании доходов от замороженных российских активов было принято без учета мнения Венгрии.

