Венгрия подала в суд на Совет ЕС из-за России

Portfolio: Венгрия подала в суд на Совет ЕС из-за активов России

Венгрия подала иск в европейский суд на решение Европейского союза (ЕС) о замороженных активах России. Об этом сообщает венгерская газета Portfolio.

Утверждается, что данный иск был подан еще в июле, однако суд принял дело к рассмотрению только 25 августа. В качестве ответчиков будут выступать Совет ЕС и Европейский фонд мира.

В иске Будапешт требует отменить решение Совета об использовании доходов от активов РФ для финансирования помощи Украине. По данным издания, в документе указано, что такое решение было принято без учета мнения Венгрии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в атаке Украины на нефтепровод «Дружба». «Очень сложно представить, чтобы этот вопрос не возник между [украинским лидером Владимиром] Зеленским и [председателем Европейской комиссии Урсулой] фон дер Ляйен, а также другими европейскими лидерами», — сказал он.