Макрон язвительно прокомментировал «стену дронов»

FT: Макрон язвительно раскритиковал идею фон дер Ляйен о создании «стены дронов»

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал идею главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о создании «стены дронов». Об этом пишет Financial Times (FT).

Как отмечается в статье, в ходе саммита Европейского союза (ЕС) в Копенгагене французский лидер язвительно высказался об инициативе. «Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее», — сказал он.

Макрон и ряд других европейских лидеров с недоверием относятся к «стене дронов», поэтому на саммите их реакция была «такой же холодной, как Балтийское море», пишет издание.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал идею финансирования проекта «стены дронов» из фондов Евросоюза. По словам собеседников Politico, политик отозвался о проекте «в очень резких выражениях».